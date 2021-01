Tiitlikaitsjad alustasid kurlingu Eesti meistrivõistlusi võiduga

Avavoorus sai Marie Turmanni naiskond Tene Linki võistkonnast jagu 14:4, seda vaatamata pikale võistluspausile. "Ma arvan, et kui me mängime hästi ja anname endast sada protsenti, siis meil on hea võimalus võita," lausus Turmann ETV-le.

"Muidugi teised on ka väga palju treeninud ja vaikselt juba järgi jõudnud ja eks meie miinus ongi see, et me ei ole saanud suurtel tiitlivõistlustel käia, kus me varasemalt oleme käinud ikkagi enne Eesti meistrivõistlusi."

Eesti meistrivõistlused on heaks ettevalmistuseks ka MM-ile, mis peaks toimuma märtsi lõpus Šveitsis. Kui võistlusi eriti ei toimu, tuleb koostööd lihvida treeningutel, mis pole aga sama kui päris mängusituatsioon.

"Kõige rohkem ongi just tiimitöö, et võistlussituatsioonides on kriitilisem ja samamoodi ajaga hakkama saamine, kuna meil jookseb mänguaeg kogu aeg ja seda meil ju treeningutel ei ole, siis selle praktiseerimine jääb seal puudu," ütles Turmann.

Meestest sai tiitlikaitsja Eduard Veltsmani tiim avavoorus napi 9:8 võidu Harri Lille meeskonna üle, keda eelmisel aastal finaalis võideti. Meeste konkurents on Lille sõnul ühtlane, ent ta loodab tiitlikaitsjale meeskonnaga kõva vastupanu näidata.

Lill: "Esiteks väga hea, et konkurents on parem - mida kõvem meie enda konkurents on, seda paremad tulemused tulevad ka rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt, aga ma arvan, et kõik kolm võistkonda on sel aastal võimelised tiitli pärast võitlema, et eks me näe."