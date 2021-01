Saksa laskesuusatähe Simon Schemppi karjäär sai otsa

Viimastel aastatel eelkõige seljaprobleemidega maadelnud 32-aastane Schempp sõnas sotsiaalmeedias, et tema keha ei pea tippsportlaseks olemisele enam vastu ja tema tahtest siinjuures ei piisa.

"Lõpuks ei suutnud ma enam olla see laskesuusataja, kes ma olin varem - ei võistlustel ega treeningutel. Ma ei saa seda asjaolu enam ignoreerida," kirjutas Schempp Instagramis.

"Nii et nüüd on aeg minu aktiivne laskesuusatajakarjäär lõpetada. Loomulikult oli see mu karjääri raskeim otsus, aga see tundub hea ja õige."

Schemppi karjääri üheks individuaalseks tippsaavutuseks jääb 2017. aasta maailmameistritiitel ühisstardist sõidus. Aasta hiljem PyeongChangi olümpial tuli ta samal distsipliinil hõbedale.

Maailma karika sarjas on sakslane perioodil 2014-2017 teeninud 12 individuaalset esikohta ja kahel korral on ta lõpetanud MK-sarja hooaja kokkuvõttes neljandal positsioonil.

Võistkondlikult tuli Schempp koos kaaslastega 2014. aasta Sotši olümpiavõitjaks meeste teatesõidus ning maailmameistrivõistlustelt on tal üks kuld meeste teatesõidust (2015) ja kaks esikohta segateatesõidust (2010, 2017).

Sel hooajal osales Schempp vaid ühel MK-etapil Oberhofis, kus sõitis sprinti ja jälitussõitu, aga ei jõudnud kummalgi juhul punktikohale.