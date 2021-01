Suri Hispaania vormelispordi suurnimi

Campos sõitis aastatel 1987-88 kuninglikus vormel-1 sarjas Minardi meeskonnas, kuid ei kogunud 21 etapiga ühtegi punkti. Pärast karjääri lõppu liikus Campos kulisside taha, kus teda saatis oluliselt suurem edu.

1998. aastal lõi hispaanlane nüüd Campos Racingu nime kandva vormelitiimi, mis võtab praegu osa nii vormel-2 kui vormel-3 sarjadest. Just tiim teavitas neljapäeval avalikkust, öeldes, et Campos suri äkilise südamehaiguse järel. Teiste hulgas aitas Campos käivitada Fernando Alonso vormelikarjääri.

"See on mootorispordi perele üheks kurvemaks päevaks," sõnas Alonso. "Aitäh, et unistasid vormel-ühest. Aitäh, et uskusid noortesse inimestesse. Aitäh ja puhka rahus."

Oma hüvastijätu edastas ka enne Williamsiga liitumist Camposes sõitnud britt Jack Aitken. "Puhka rahus, Adrian. Sa olid nii lahke, sõnapidaja, võistluslik, üleannetu, tark. Sa teadsid alati, mida mulle öelda, sest südames olid sa ikka veel sõitja. Sa lõid Camposes perekonna täis hiilgavaid, talendikaid inimesi, kes jäävad sind igatsema," ütles Aitken.