Dopingut tarvitanud Eesti kulturist sai nelja-aastase võistluskeelu

Otsuse langetamisel lähtus Eesti Antidoping Maailma Dopinguvastase Agentuuri (WADA) koodeksist ning Eesti Olümpiakomitee ja EAD kehtestatud Eesti dopinguvastastest reeglitest (EDR).

Arvestades, et sportlane on rikkumise omaks võtnud ning loobunud asja arutamisest, langetas EDR-i artikli 7.10.3 kohaselt otsuse mitte dopinguvastane distsiplinaarkolleegium, vaid Eesti Antidoping. EAD andis sportlasele võimaluse taotleda B-proovi avamist, millest sportlane loobus, tunnistades, et on teadlikult kasutanud keelatud aineid.

Jevgeni Ljapini dopinguproovist tuvastati keelatud ained stanosolool, oksandroloon ja drostanoloon. Eelpool nimetatud ained kuuluvad WADA keelatud ainete ja keelatud meetodite nimekirja kui anaboolse toimega ained.

Lisaks kolmele nimetatud ainele on labori poolt leitud ka järgmisi keelatud aineid: klenbuterool, trenboloon, dehüdroklorometüültestosteroon, letrosool ja kanrenoon või selle vastavad metaboliidid.

Jevgeni Ljapini võistluskeeld lõpeb 24. novembril 2024.