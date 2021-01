Riiklikele spordipreemiatele esitati 30 kandidaati

Spordipreemiate laureaadid otsustab järgmisel nädalal kogunev spordipreemiate komisjon ning kandidaadid esitatakse otsustamiseks valitsusele.

Riiklik spordi elutööpreemia määratakse kahele isikule, kelle aastatepikkune panus Eesti sporti on pälvinud avalikkuse kõrge hinnangu ning kelle elutöö on olnud eeskujuks noorele põlvkonnale. Kummagi elutööpreemia suurus on 40 000 eurot. Elutööpreemia kandidaatideks esitati:

Ott Epner – purjetamistreener, spordiala arendaja, esitaja Eesti Jahtklubide Liit, toetaja JK Dago;

Jaan Tults – sõudmistreener, spordijuht, esitajad Eesti Sõudeliit, Eesti Aerutamisföderatsioon;

Rein Pajur – endine poksija, poksitreener, kohtunik, esitaja Eesti Poksiliit;

Taimu Viir – tõstesporditreener, kohtunik ja spordiala arendaja, esitajad Eesti Tõstespordiliit, Spordiajaloo Klubi Alfred;

Õnne Pollisinski – ujumistreener, esitaja Eesti Puuetega Inimeste Ujumisliit, toetajad Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts, Eesti Allveeliit, Downi Sündroomi Ühing;

Peeter Nelis – vehklemistreener, esitaja Eesti Vehklemisliit;

Heino Puuste – endine odaviskaja, odavisketreener, esitaja Eesti Kergejõustikuliit, Eesti Treenerite Liit, toetajad Jaak Uudmäe, Dainis Kula, Tapio Korjus, Erki Nool, Gerd Kanter, Jüri Tamm, Aleksandr Makarov, Allar Levandi, Aleksander Tammert, Sergey Makarov, Magnus Kirt, Marek Kaleta, Toivo Moorast, Eesti Korvpalliliit, Eesti maandlusliit, Eesti Tõstespordiliit, Tallinna Spordiselts KALEV, Aivar Karotamm, Aivo Normak, Anti Kalle, Are Altraja, Mihkel Mardna, Mauri Auvinen, Maris Griva;

Arvo Kivikas – endine orienteeruja, spordiklubi Ilves looja, spordiriiete brändi Ilves looja, esitaja Eesti Orienteerumisliit, toetaja Leho Haldna;

Aksel Saal – võrkpallitreener, esitaja Eesti Võrkpalli Liit;

Jüri Kalmus – jalgrattatreener, spordijuht, esitaja Eesti Jalgratturite Liit;

Mart Siliksaar – endine sulgpallur, sulgpallitreener, esitaja Tartu linn;

Henn Põlluste – endine maadleja, maadlustreener, esitaja Eesti Treenerite Liit, Eesti Maadlusliit;

Riho Rannikmaa – judo- ja sumotreener, spordijuht, esitajad Eesti Sumoliit, Eesti Judoliit, Vinni vald, Eestimaa Spordiliit Jõud;

Andres Sõber – endine korvpallur, korvpallitreener, esitaja Viru-Nigula vallavalitsus;

Priit Pallo – autospordiedendaja, esitaja Eesti Autospordi Liit, toetajad Rally Estonia korralduskomitee, Eesti Mootorispordi Ajalugu, Ari Vatanen;

Gunnar Paal – ajakirjanik, spordijuht, esitaja Eesti Olümpiaakadeemia.

Aastapreemiaid antakse välja kuus. Preemia määramisel arvestatakse sportlikke tulemusi, edukat treeneritööd, tulemuslikkust sporditöö korraldamisel ning panust spordi propageerimisse, spordipedagoogikasse või sporditeadusesse. Iga aastapreemia suurus on 9600 eurot, kollektiivi premeerimisel jaotatakse preemiasumma kollektiivi liikmete vahel võrdselt. Aastapreemia kandidaadid 2020. aasta tulemuste eest on:

Eesti jäähoki noortekoondise esindus (Marek Potšinok ja Erik Potšinok)– Noorte Olümpiamängude kuldmedal (Marek Potšinok) ja pronksmedal (Erik Potšinok), esitaja Eesti Jäähoki Liit;

Katrina Lehis – Barcelona maailmakarika etapi esimene koht, esitaja Eesti Vehklemisliit;

Ken Torn – EM-i kuldmedal klassis ERC3, esitaja Eesti Autospordiliit;

Kelly Sildaru – Noorte taliolümpiamängud kuldmedal pargisõidus, USA X-Mängude kuldmedal pargisõidus, esitaja Eesti Suusaliit;

Eesti veemotokoondis - Erik Aaslav-Kaasik- ringrajapaatide klassi F-125 MM-i kuldmedal, Mattias Reinaas - jetispordi klassis SKI GP2 EM-i kuldmedal ja SKI GP3 klassis EM-i hõbemedal, Kärol Soodla - ringrajapaatide klassis GT-30 EM-i kuldmedal, Rene Suuk - ringrajapaatide klassis OSY-400 EM kuldmedal, esitaja Eesti Veemoto Liit;

Avo Keel – Läti võrkpallimeeskonna peatreener, viis Läti koondise 16-aastase pausi järel EM-ile, esitajad Eesti Võrkpalli Liit, Pärnu Linnavalitsus, Pärnu Võrkpalliklubi;

Rivo Vesik – Saavutas Venemaa meeste rannavolle koondise treenerina EM-il hõbemedali, esitaja Eesti Võrkpalli Liit;

Urmo Aava – Rally Estonia peakorraldaja, Eestis esmakordselt WRC etapi korraldamine, esitaja Tartu Linnavalitsus;

Mihkel Ustav – Kelly Sildaru treener, esitaja Eesti Suusaliit;

Anna Levandi – Eesti aasta treener 2020, esitaja Eesti Uisuliit;

Siim Randoja – Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi juht, püsiekspositsiooni "Eesti Spordi Lugu" rajamine, esitaja Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum, toetaja Kalle Paas;

Kärol Soodla – veemotosportlane, veemotospordi GT-30 paadiklassi 2020. aasta Euroopa, Balti, Läti ning Eesti meister, esitaja Tartu Spordiselts Kalev, Tartumaa Spordiliit;

Natalja Inno ja Peeter Lusmägi –Spordinädala peakorraldajad, kelle eestvedamisel toimus Spordinädal kuuendat aastat järjest, üle Eesti toimus 1158 liikumissündmust ja registreeriti 192 955 osaluskorda, esitaja Ühendus Sport Kõigile;

Alexander Komshin - Ida-Virumaa spordiportaali Sekundomer looja ja toimetaja, esitaja Narva Linnavalitsus.

Mullu veebruaris pälvisid riiklikud spordi elutööpreemiad iluvõimleja ja treener Kadri Liivak ning spordiarst ja spordiaususe eestkõneleja Peeter Mardna.