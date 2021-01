Rooba ja JYP said järjekordse kaotuse

Võõrustajad läksid kohtumist juhtima 17. minutil, mil skoori avas Daniel Audette. Teise kolmandikul skooris Mikko Petman, lõppskoori vormistasid viimasel kolmandikul Robin Press ja Anrei Hakulinen.

Tabelis eelviimast ehk 14. kohta hoidev JYP on kogunud 28 mängust 27 punkti. Võidetud on seitse ja kaotatud 16 mängu. Viiel korral on mängitud viiki.

Robert Rooba on seni olnud JYP-i hooaja resultatiivseim mängija, olles kogunud üheksa värava ja viie resultatiivse sööduga 14 punkti.