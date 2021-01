Selver, Pärnu ja TalTech kohtuvad Leedu esiklubiga

Leedu klubi peab ka oma kodumängud Eestis, kohtudes reedel Pärnu Võrkpalliklubi ja pühapäeval Selver Tallinnaga. Laupäeval võõrustab leedukaid TalTech.

Tabelis on esikohal Saaremaa Võrkpalliklubi 32 punktiga, järgnevad Bigbank Tartu (29 punkti) ja Selver Tallinn (25 punkti). Neljas on 24 punktiga Jekabpilsi Luši, viies 23 punktiga RTU/Robežsardze/Jurmala, kuues 19 punktiga Pärnu Võrkpalliklubi, seitsmes 11 punktiga TalTech.

Et kaks poolprofessionaalset Läti klubi Daugavpils ja Jelgava Biolars pole saanud Lätis kehtivate rangete koroonapiirangute tõttu juba mõnda aega treenida ega mängida ja ei saa seda teha veel niipea, on õhus võimalus, et nendega peetud mängude punktid arvestatakse tabelist maha ja need kaks klubi hooaega ei lõpeta.