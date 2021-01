Soome korvpallilegend naasis enam kui aastase võistluspausi järel väljakule

40-aastane tagamängija, kelle sõnul jääb käimasolev hooaeg tema profikarjääri viimaseks, jooksis platsile Soome meistriliigas, kus tema koduklubi Vilpas alistas Lahti numbritega 95:75. Soomlase statistika jäi naasmisel tagasihoidlikuks: Rannikko kontole kirjutati kaks punkti ja neli ebatäpset kolmepunktiviset.

"Olen seda tohutult kaua oodanud, et saaksin taas mängida," lausus pikaaegne Soome koondislane Ylele. "Nüüd on isu mängida sama suur, nagu vanasti. Selle taga on kohutuvalt pikk taastusravi protsess. Mängupraktikast on mul muidugi puudu ja kindlasti saan tegema vigu, mida ma muidu ei teeks."

2000. aastatel Soome korvpalli uue tõusu üheks vedajatest olnud Rannikko esindas põhjanaabrite rahvuskoondist 2011., 2013. ja 2017. aasta EM-finaalturniiridel, samuti ka 2014. aasta MM-il. Ljubljana Olimpijat ja Pesaro meeskondasid esindades pallis Rannikko ka Euroliigas.