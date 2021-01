Kapten koondislaste vähestest mänguvõimalustest: peame olukorraga kohanema

Eesti naiste võrkpallikoondislased saavad küll kõvasti trenni teha, aga kodumaal mängivatel palluritel on koroona tõttu mänguajaga kitsas käes. See teeb keeruliseks ka vormi ajastamise kevadiseks EM-valikturniiriks.

Kui meesvõrkpalluritel on vähemalt see lohutus, et koroonaajal õnnestub Balti liiga kohtumistel tugevamat mängukonkurentsi saada, siis naised peavad leppima harvade koduse meistriliiga mängudega, sest Lätis-Leedus naiskonnad reeglite tõttu võrkpallimänge praegu pidada ei saa. Nii peavad ka meie koondislased sel ajal leppima vähesema mängukogemusega.

"Eks see ole igale võistkonnale keeruline," tõdes TalTechi ja Eesti koondise sidemängija Julija Mõnnakmäe. "Eks selline see olukord on ja üritame tähtsateks mängudeks ajastada. Meil on hea meel, et me üldse saame mängida. Pole midagi teha, peab lihtsalt kohanema sellega, kuidas see olukord on."

Naiste koondise EM-valiksari lükati algselt eelmiselt suvelt jaanuari peale ning koondislased ootasid väga nii sellele eelnevat treeningkogunemist kui ka turniiri ennast. Vorm oli ajastatud, kuid siis tehti otsus, et turniir lükatakse edasi maikuusse. See oli koondislastele suur pettumus.

"Juba siis, kui augustis jäi ära, siis... võtsime uuesti kokku, et jaanuaris tulevad, kõik eeltöö oli selleks tehtud, me olime väga valmis ja siis viimasel minutil öeldi ära. Sellises olukorras pole midagi teha. Me loodame väga, et saame siis mais mängida," sõnas Mõnnakmäe.

Eestis mängivad naiste koondislased saavad kõik koos treenida TalTechi klubis. Valiksarja mängud peavad olema mängitud 16. maiks.