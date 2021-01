TÄNA OTSE | Kes võidab Anterselvas meeste ühisstardiga võistluse?

Sel hooajal on ühisstardiga võistlust peetud kahel korral. Hochfilzenis jagasid omavahel medalid sakslane Arnd Peiffer, rootslane Martin Ponsiluoma ja norrakas Tarjei Bö ning Oberhofis Tarjei Bö, austerlane Felix Leitner ja šveitslane Benjamin Weger.

MK-sarja pingereas hoiab ühisstardiga sõitude arvestuses esikohta Tarjei Bö (108 punkti), teine on Peiffer (90) ja kolmas Johannes Thingnes Bö (72). MK-sarja üldarvestuses on liidripositsioonil Johannes Thingnes Bö (649) ning norrakate käes on lausa nelikjuhtimine, kui Böle järgnevad Sturla Holm Lägreid (618), Tarjei Bö (537) ja Johannes Dale (513).

Tänasele võistlusele starditakse MK-sarja üldarvestuse alusel ning sestap hõivavad esimese rea Norra koondise mehed, kellele hingavad kuklasse rootslased Sebastian Samuelsson ja Martin Ponsiluoma ning prantslased Quentin Fillon Maillet ja Emilien Jacquelin. Eesti mehi täna stardis ei ole.