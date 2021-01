FOTOD | Saalijalgpalliliigas on ainsana kaotuseta Viimsi

Eesti saalijalgpallimeistrivõistluste meistriliiga ainuliider on Viimsi Smsraha meeskond. Nädala väravaterikkaim kohtumine peeti laupäeval Narvas, kus löödi 15 väravat.

Mööduval nädalal peeti saalijalgpalli meistriliigas neli mängu. Nädala keskses kohtumises alistas Viimsi Smsraha 5:3 (3:3) Narva United FC meeskonna. Ükski mängija selles kohtumises üle ühe värava ei löönud.

Reede õhtul leppisid omavahel 4:4 (0:0) viiki Tallinna FC Cosmos ja Tartu Maksimum Welco, kaks väravat kanti tartlase Reimo Austa arvele.

Laupäeval peeti kaks kohtumist. Tabelis vahetasid kohad Narva United FC ja Sillamäe NPM Silmet. Narvalased võitsid 11:4 (4:1) ja tõusid kolmandaks, Sillamäe langes tabelis neljandaks. Selles kohtumises lõid kolm väravat võitjatest Andrei Gornev ja Semen Fedotov ning kaotajatest Stanislav Bõstrov. Sillamäe meeskonnas teenis esimese poolaja lõpus punase kaardi väravavaht Aleksandr Gorbunov.

Teises laupäevaõhtuses kohtumises alistas JK Kohila 6:3 (5:1) Rummu Dünamo. Võitjate kasuks lõi kaks väravat Rauno Kald. Võitjatest sai kaks kollast ehk kokku punase kaardi Sander Kõva.

Järgmisel kolmapäeval peetakse edasilükatud 4. ja 5. vooru kohtumised, kusjuures vastamisi on tabeli tipus olevad Tallinna FC Cosmos (13 punkti) ja Viimsi FC Smsraha (18) ning taas on vastamisi Ida-Virumaa meeskonnad, kuid siis on NPM Silmet FC Sillamäe (12) võõrustamas Narva United FC-d (12).

Kõik üheksanda vooru neli kohtumist peetakse järgmisel laupäeval, 30. jaanuaril.