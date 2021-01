Kuressaare ja Flora selgitavad karikavõistluste veerandfinalisti

Tegemist on möödunud aastal toimuma pidanud kohtumisega, mis koroonaviiruse tõttu lükkus edasi uude aastanumbrisse. Mäng peetakse Kuressaare kunstmurustaadionil ning avavile kõlab kell 13.00.

Kuressaare abitreener Jan Važinski: "Eelmise aasta detsembris lõpetasime hooaja ja sel aastal kohe juba jaanuaris esimene ametlik mäng. Karikavõistlustel sõltub kõik ühest mängust ja sellepärast on väga põnev mängida kahe viimase aasta Eesti meistriga. Kui me säilitame terve kohtumise jooksul oma mänguplaani ja distsipliini koos kannatlikkusega, siis on kõik võimalik."

Mängija Elari Valmas: "Karikamängud on alati olnud meile olulise tähtsusega ning eesmärk võimalikult kaugele jõuda on olnud alati. Praegustes keerulistes tingimustes toimub mäng küll meie kodus, aga kahjuks suletud uste taga ning me ei saa toetuda meie suurepärastele toetajatele ja ultratele, kes meisse lisaenergiat on sisestanud. Kui suudame olla mängu algusest alates väga keskendunud ja mida mäng edasi, seda kannatlikumad, siis on ootamas äärmiselt põnev karikamäng. Usume meie võimalustesse."

Flora abitreener Joel Indermitte: "Karikamäng, olude sunnil veidike teisel ajal kui tavaliselt, aga nagu kombeks, tuleb kohaneda. Igatahes on Kuressaare poolt oodata tugevat vastupanu, meie peame olema selleks valmis ja leidma kiirelt oma hea mängurütmi."

Mängija Markkus Seppik: "Nii rohelistel kui ka kollastel on puhkus läbi ja kõik janunevad uute mängude ja võitude järele. Lisaks meile tahavad võita esimest mängu ka vastased, aga meie soov on tulla koju taas võiduga ja jätkata võistlust järgmises voorus. Võites kasvab isu!"

Pealtvaatajad kohtumisele lubatud ei ole. Mängu kohtunik on Joonas Jaanovits, keda abistavad Aron Härsing ja Jaan Roos. Neljas kohtunik on Paul Kask.