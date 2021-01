Selgub võrkpalli naiste karikavõitja

Karikafinalistid on tänavusel hooajal omavahel kohtunud ühel korral, kui 14. novembril peetud mängus võttis Audentese SG/Noortekoondis pärast avageimi kindlat kaotust 3:1 (-13, 23, 27, 20) üllatusvõidu, vahendab Volley.ee.

TalTechi jaoks on tee karikafinaalini kulgenud suuremate probleemideta, kui senistes mängudes kaotusekibedust ei tuntud. Seejuures ei loovutanud TalTech poolfinaalseerias Famila/Võru Võrkpalliklubile geimigi. Audentese SG/Noortekoondis võitis veerandfinaalseerias 3:1 ja 3:0 esiliigas osaleva Gerardo`s Toys/Neemeco. Poolfinaalseeria avamängus jäädi Tartu Ülikool/Bigbankile 2:3 alla, misjärel võeti kodusaalis 3:0 võit.

TalTech/Tradehouse`i peatreener Marko Mett toob murekohana välja mängupraktika puuduse, kuid vaatamata sellele loodab võitu. "Treenida oleme saanud korralikult, aga mängupraktikat ei ole viimasel ajal eriti palju olnud. Siiski nurisemiseks ei näe põhjust, vähemalt ühe mängu Tartuga möödunud laupäeval saime mängitud. Käesoleval nädalal lihvime veel omavahelist koostööd, vaatame finaalivastast ja teeme mängupäeval kõik selleks, et troonile püsima jääda," rääkis Mett.

Audentese SG/Noortekoondise peatreener Andrei Ojamets ütles, et finaalis tuleb mängida julgelt: "Meie jaoks on juba saavutus finaali jõudmine ja seal osalemine. TalTechi vastu mängimine saab olema hea kogemus ja tõsine katsumus. Loodan, et suudame finaalis mängida julgelt ja samas targalt, meil ei ole midagi kaotada, ainult võita – eeskätt väärtuslikku finaalikogemust tugeva vastasega. Ja pall on ikkagi ümmargune ka nende jaoks."

Vaadates karikavõistluste lähiajalugu, siis viimasel seitsmel aastal on karikavõiduni jõudnud TalTech (2014, 2015, 2019), Kohila Võrkpalliklubi (2013, 2016) ja Tartu Ülikool (2017, 2018). Seejuures moodustasid 2014.-2016. aastal finaalpaari TalTech ja Kohila, enne seda, 2013. aastal mängis Kohila finaalis Tartu Ülikooliga, 2017. aastal kohtus Tartu Ülikool finaalis Tallinna Ülikooliga ja kahel eelmisel aastal TalTechiga. 2010.-2012. aastal valitses karikavõistlusi Viljandi Metall, 2008.-2009. aastal GMP ja 2006.-2007. aastal Viimsi VK Milstrand/EBS.

Seega saab 22. jaanuaril TalTechi Spordihoones selgeks, kas koduvõistkond kaitseb tiitlit või võtab esimese esikoha Audentese SG/Noortekoondis.