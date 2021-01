Sebastien Ogier palus Jari-Matti Latvalat vabandust

Kumbki mees avariis vigastada ei saanud. "Peale testil tehtud avariid saatis Ogier mulle sõnumi, milles küsis, kas me saaksime omavahel rääkida," avaldas Latvala ralliportaalile Dirtfish. "Ta lisas, et peab ülemuse ees vabandama, sest tegi vea, kuid vastasin talle, et selles pole probleemi, sest olen ise samas olukorras olnud."

Latvala lisas, et jäid Ogier'ga pooleks tunniks vestlema. "Andsin Ogier'le teada, et ta on seitsmekordne maailmameister ja teab täpselt, kuidas tiitleid võita. Ma ei pea hakkama talle ütlema, mida ta selleks tegema peab," lisas Latvala. "Ma saan ainult kindlaks teha, et meie meeskond areneks ja auto oleks vastupidav. Tähtsaim on, et masin oleks võistlustel hea!"

MM-sarja esimene etapp peetakse juba sellel nädalal Monte Carlos.