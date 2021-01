Ajakirjanikule nilbeid sõnumeid saatnud pesapallijuht jäi tööta

New York Metsi otsus tuli umbes 12 tundi pärast seda, kui meediakanal ESPN oli esmaspäeva õhtul avaldanud detailse loo sellest, milliseid sõnumeid oli Porter 2016. aastal ühele naisajakirjanikule saatnud.

"Me katkestasime täna hommikul Jared Porteri lepingu," teatas sotsiaalmeedias New York Metsi omanik Steve Cohen. "Sellise käitumise vastu peab valitsema nulltolerants."

41-aastane Porter oli asunud Metsis tööle alles eelmise aasta lõpus, kuid vallandamise aluseks saanud juhtumid leidsid aset ajal, mil ta töötas veel teise pesapalliklubi Chicago Cubsi talendiotsimisjuhina.

Väljaande teatel saatis Porter ühele ajakirjanikuna töötanud naisterahvale enam kui 60 sõnumit, milles valdavalt sisaldusid erinevad komplimendid ja ettepanekud kohtuda. Ühele sõnumile oli ka lisatud pilt aluspükstest rõhutatud kubemepiirkonnaga.

Naisterahvas, kes pole USA-st pärit, ignoreeris sõnumeid, kuid sellest hoolimata saatis Porter talle veel ühe pildi alasti erekteerunud peenisega.

Metsist vallandatud pesapallijuht tunnistas sõnumite saatmist, kuid lisas, et kõige julgemad pildid polnud mitte temast endast, vaid lihtsalt mingid naljapildid. Pärast neid juhtumeid olevat ta naise ees vabandanud ja tunnistanud, et varasemad sõnumid olid kohatud ja väga solvavad.

Porteri adressaat praegu enam ajakirjanikuna ei tööta ning ütles ESPN-ile, et oli jätnud juhtunust varem teatamata, kuna kartis oma kodumaalt tuleva reaktsiooni pärast. Mingeid õiguslikke samme ta ahistaja suunas algatada ei kavatse.

"Minu peamine eesmärk on ennetada seda, et nii võiks juhtuda kellegi teisega," ütles ta ESPN-ile tõlgi vahendusel. "Loomulikult on ta palju mõjukamal positsioonil. Ma tahan vältida olukorda, kus see võiks taas juhtuda. Lisaks ei taibanud ma kunagi, et ta tõsimeeli vabandanuks."