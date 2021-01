SA Eesti Terviserajad juhataja: tigedust pole radadele vaja

Ilusate talveilmadega on terviserajad üle terve Eesti täitunud inimestega. Kuidas aga teha nii, et ära mahuksid nii kogenud spordisõbrad, harrastajad kui ka jalutajad? SA Eesti Terviseradade juhataja Alo Lõoke paneb inimeste südamele: arvestage teistega ja jääge viisakaks.

"Liikujaid on palju - mitte ainult suusatajaid, vaid ka muidu liikujaid. Me ei saa talvel rääkida ainult suusatamisest, sest terviseradadel peab olema võimalik ka muul viisil liikuda. Teeme iga päev rekordeid - meil on külastusrekordid, kodulehe külastusrekordid, parklate rekordid, sotsiaalmeedia rekordid," rääkis Lõoke ETV spordisaates.

"Üle mitme aasta on korralik suusatalv. Tekivad klassikajäljed ja kõndijatel palun jäljest eemale hoida. Suuremates spordikeskustes, kus on mitmeid ringe, palume anda mõned ringid ära ka jalutajatele. Kellel ei ole anda, tuleks mahutada rajale ära."

"See on avalik koht ja avalikus kohas on sõprus, viisakus ja hästi läbisaamine oluline. Meie sõnum inimestele on, et tulge rajale sõbralikult ja olge ka rajal sõbralikud ja viisakad. On tarvis aru saada, et kui vähem kogenud suusataja on jäljes ees, siis kogenum suusataja peaks leidma temast ise tee mööda, mitte karjuma "rada, rada, rada!" Teeme ka temast suusasõbra ja anname talle positiivse kogemuse. Tigedust ei ole radadele vaja," rõhutab Lõoke.

Et terviserajad on rahvarohked ja koroonaviirusesse nakatumise oht on endiselt suur, tuleb ka värskes õhus järgida ettevaatusabinõusid. "Terviseradadel tulles, suusakeskustesse minnes ja järjekordades olles tasuks ikkagi ka meeles pidada distantsi hoidmist. Mask ette ja käituge eesmärgiga viiruse levikut tõkestada," lisab Lõoke.