VIDEO | ETV spordisaates tehti ülevaade talvistest terviseradadest

Eesti terviseradade võrgustiku ja märgi all on kokku 121 terviserada, mis talvistest tingimustes on võimalik ka suuskadel läbida.

Radu on igas maakonnas, neid hooldatakse regulaarselt, rajad on märgistatud ning reeglina võib terviseradadel läbida erineva pikkusega ringe. Suvel jalgsi või rattaga, talvel suusatades. Kõige rohkem on terviseradu Harjumaal, Hiiumaal on neid jällegi aga kaks: Leemeti ja Paluküla terviserada.

Kuigi lumega praegu probleeme ei ole, on hetkel 24 kohas võimalik toota kunstlund. Hoolimata sellest, et hetkel on suusarajad võimalik teha ka looduslikust lumest, tagab korralikult kokkupressitud kunstlumest rajapõhi kevadel võimaluse pikemalt suuskadel olla.

Eesti kaardil on kunstlume tootmise osas hetkel valgeks laiguks Saaremaa, aga juba järgmisel talihooajal saab oma kunstlume tootmise süsteemi ka Saaremaa, sest juurde tuleb Kuressaare tervisepark. Lisaks saab alates järgmisest hooajast kunstlund toota ka Paides Vooremäel, samuti Kohilas ja Keilas.