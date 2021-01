Pea aastane võistluspaus Musta ei nörrita: kui olümpia tuleb, olen valmis

Eesti sulgpalli esireket Raul Must on pandeemia tõttu varsti juba aasta aega võistluskarussellilt eemal olnud. Ent ees ootavad olümpiamängud ja Must loodab eelnevalt kõrgel tasemel taas võistluskogemusi saada.

Raul Musta jaoks on olukord pehmelt öeldes kurioosne. Ta valmistub oma neljandateks olümpiamängudeks, aga peab seda tegema koduses treeningsaalis koduste konkurentidega harjutades. Kõrgetasemelisi võistlussarju pandeemia ajal praktiliselt ei peeta.

"Ei olegi saanud võistelda," tõdes Must intervjuus ERR-ile. "Sellest võistkondlikust EM-võistlusest ma jäin eemale viiruse tõttu, ei olnud soovi liigset riski võtta ja et see ei andnud mulle olümpiaplaanis ei punkte ega midagi muud kasulikku, tundus mõistlik keskenduda treeningutele ja mitte sellel hetkel Inglismaale sõita."

Kevadel tõotab võistluskarussell taas käima minna ning Musta jaoks on see ainus võimalus enne olümpiat veel tugevat sparringut saada. Kuigi Eesti teise numbri Karl Kertiga treenides on füüsiline pool tugev, ei saa treeninguid siiski võrrelda reaalse võistlusolukorraga.

"Kui siin kevadel mõningad võistlused toimuvad, siis tuleb proovida neist võtta maksimum, tuleb võistelda lootuses, et see vaktsiin tuleb ja olümpia ära tehakse," sõnas Must. "Kui nüüd uudiseid vaadata, siis ega see viirusolukord paremaks ei ole läinud ja see nõuab ikka väga suurt pingutust."

Viiruseoht püsib ja Must ei soovi asjatult riskida. Kuid aprilli lõpus peaksid toimuma ka Euroopa meistrivõistlused ning sinna tuleb igal juhul minna.

"Ma ei saa nendest kõrvale jääda. Seal ma pean täitma neid isolatsiooninõudeid ja kohustusi ja mingis mõttes võtma ka terviseriski, aga kuna see neljas olümpiale minek on minu jaoks elutöö, siis ma ei saa seda ära jätta. Seal ma annan igal juhul endast absoluutse maksimumi," kinnitas Must.

Kokkuvõttes püsib kogenud olümplane siiski positiivses meeleolus. "Kvalifikatsioonipunktid on praegu koos ja tabel esialgu külmutatud. Minu olümpiale kvalifitseerumine on pigem veel kindlam, kui see oli enne. See loob hea enesetunde, et hästi trenni teha. Kui olümpia tuleb, siis ma olen selleks valmis," tõdes Eesti esinumber.