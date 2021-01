Treeningul autolt löögi saanud Laasi meeskonnakaaslased viidi haiglasse

Portaal Cyclingnews kirjutab, et seitse Saksamaa klubi ratturit olid Põhja-Itaalias treenimas, kui neile sõitis otsa sõiduauto. Kolm ratturit - maailmameister Wilco Kelderman, Rüdiger Selig ja Andreas Schillinger - viidi haiglasse.

"Kõik kolm olid teadvusel, Wilco ja Rudi said peapõrutuse, Andreas ootab veel uuringute tulemusi," kirjutas Bora-Hansgrohe sotsiaalmeedias.

Portaali sõnul olid teised õnnetusse sattunud ratturid Marcus Burghardt, Anton Palzer, Maximilian Schachmann ja Michael Schwarzmann, kes pääsesid õnnetusest kergemalt ja on juba meeskonna hotellis tagasi.

