TÄNA OTSE | Oberhofi MK-etapp jätkub meeste teatesõiduga

Oberhofi teatesõit on kolmas kuuest sel hooajal peetavast teatesõidust. Seni on võisteldud veel Soomes Kontiolahtis ja Austrias Hochfilzenis, kus võidurõõmu said tunda vastavalt Norra ja Rootsi meeskonnad. Sel korral koduareenil võistlev Saksamaa on seni teeninud kaks kolmanda kohta.

24 meeskonna konkurentsis astub täna võistlustulle ka Eesti võistkond koosseisus Rene Zahkna, Kalev Ermits, Robert Heldna ja Raido Ränkel. Kontiolahtis lõpetasid Eesti mehed 17. ning Hochfilzenis 22. kohal.

Pärast Oberhofi MK-etappi on teatesõidud kavas veel Itaalias Anterselvas, Sloveenias Pokljukas peetaval MM-il ning märtsi alguses Tšehhis Nove Mestos.