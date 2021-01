Mets jäi Saudi Araabias üheksandal üleminutil võidust ilma

Al-Ettifaq läks viiele üleminutile vastu 1:0 eduseisus. Al-Ettifaq kinkis aga vastastele penalti, viiest üleminutist sai üheksa ning lõppes see kohtumine 1:1 viigiga. Mets sai kirja traditsioonilise täismängu, vahendab Soccernet.ee.

Vahepealne võidukas periood on Al-Ettifaqi üsnagi lubava tabeliseisu oluliselt kehvemaks muutnud. 13 vooru järel leitakse end 18 punktiga tabelis kaheksandalt realt. Liider on 25 punktiga Al-Hilal, aga nendel on üks mäng vähem peetud.

Loe edasi Soccernet.ee portaalist.