18-aastane Markus Ilver liitub USA korvpalli tippülikooliga

Eesti korvpallur Markus Ilver lõi käed Wisconsini ülikooliga, kelle korvpallimeeskond kuulub NCAA liiga paremikku. 18-aastane Ilver on mängib teist hooaega USA keskkoolikorvpalli, kuid kevadel saab see teekond läbi.

"Minu eesmärk on alati olnud mängida kõrgkooli korvpalli, alates hetkest, kui tulin Ühendriikidesse korvpalli mängima," ütles Ilver USA tudengispordile pühendunud portaalile 247sports.com. "Wisconsini mängustiil ja liiga sobivad mulle perfektselt."

"Nad näevad minus ääremängijat. Neile meeldib minu viskeoskus, nad otsivad tarku mängijaid ja nad näevad seda ka minus. Neil tundub olevat suurepärane kooslus ja tahan väga sellesse kuuluda."

Viimati Western Reserve'i akadeemias Ilverit juhendanud Pete Hutchins peab samuti Wisconsinit sobivaks valikuks. "Ta on täpselt selline talent ja inimene, keda me siin Western Reserve'is tahame ning ma tean, et Badgersi [Wisconsini võistkonnanimi] fännid hakkavad teda samamoodi armastama."

Wisconsini ülikooli on alates 1990. aastate lõpust pea eranditult pääsenud NCAA finaalturniirile ning 2015. aastal ka finaali. Ainus esikoht jääb küll 1941. aastasse.