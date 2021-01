Võimsa mängu teinud River Plate jäi siiski Libertadorese finaali ukse taha

Lõuna-Ameerika klubijalgpalli tähtsaimal turniiril, Copa Libertadoresel, on selgunud esimene finalist. Brasiilia võistkond Palmeiras alistas Argentina hiiu River Plate'i kahe mängu kokkuvõttes 3:2.

5. jaanuaril toimunud kodumängu 0:3 kaotanud River Plate oli korduskohtumises suurepärases hoos ja sooritas Palmeirase väravale 11 raamidesse läinud pealelööki, samal ajal jäeti võõrustajad nullile.

River lõi avapoolajal kaks väravat, jäi 73. minutil Robert Rojase eemaldamise järel kümnekesi, aga sellele vaatamata surus Argentina meeskond brasiillased nende kasti ja tabas kaootiliseks kujunenud lõpuminutitel ka Palmeirase väravalatti. Viigiks siiski jõudu ei jätkunud ja Palmeiras jõudis esimest korda pärast 2000. aastat Copa Libertadorese finaali.

Palmeiras on Sao Paulo osariigi valitsev meister, riigi kõrgliigas Serie A-s ollakse praegu kuuendal kohal. Võistkonna peatreeneriks on portugallane Abel Ferreira, kes võttis ohjad oktoobri lõpus.

Argentina meedia kirjutab samas, et alates 2014. aastast River Plate'i juhendanud 44-aastane Marcelo Gallardo võib nüüd õnne proovida ookeani taga ja asuda mõne Euroopa tippklubi peatreeneriks.

Teises poolfinaalis kohtuvad Boca Juniors ja Santos, esimene mäng Argentinas jäi 0:0 viiki.