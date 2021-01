ATP aasta esimese turniiri võitis Austraalia esireket

Austraalia esireket, kes oli turniiril neljandana asetatud, sai finaalis 2:0 eduseisus loobumisvõidu Kasahstani esindavalt Aleksandr Bublikult (ATP 49.).

Bublik vigastas teisipäevases poolfinaalis hüppeliigest, aga otsustas siiski proovida finaalis mängida, kuid paraku pidi ta juba seitsme minuti järel matši pooleli jätma. "Väänasin eile hüppeliigese välja ja lõpetasin tolle matši puhtalt adrenaliini pealt. Mul vedas, et võitsin. Olin eile kolm tundi füsioterapeudi juures, et proovida tänaseks matšiks valmis olla, proovisin mängida," selgitas Bublik ATP kodulehele. "See on minu jaoks väga raske, sest see oli mu kolmas ATP finaal ja ma pole veel võitu saanud."

21-aastasele De Minaurile oli see kaheksas ATP finaal ja neljas turniirivõit.

USA-s Delray Beachil peetaval ATP turniiril selgitavad võitja 20-aastane ameeriklane Sebastian Korda ja 23-aastane poolakas Hubert Hurkacz.

Kunagise Austraalia lahtiste võitja Petr Korda poeb Sebastian Korda (ATP 119.) alistas poolfinaalis 6:3, 7:5 briti Cameron Norrie (ATP 74.) ja jõudis esimest korda ATP turniiril finaali. Turniiril 4. asetatud Hurkacz (ATP 35.) lõpetas kvalifikatsioonist alustanud ameeriklase Christian Harrisoni (ATP 789.) ilusa nädala, võttes 7:6 (4), 6:4 võidu.

Hurkaczile on see karjääri teine ATP finaal, esimest korda jõudis ta finaali 2019. aastal samuti USA-s peetud Winston-Salemi turniiril, kus ta teenis ka karjääri esimese turniirivõidu.

Korda alistas teel finaali ka Ameerika esireketi John Isneri (ATP 25.), kes pärast mängu teatas, et teeb nüüd võistluspausi, kuna ei soovi pere tõttu Austraaliasse reisida.