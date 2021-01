TÄNA OTSE | Oberhofi MK-etapi teise nädala avab meeste sprint

Laskesuusatamise MK-sari on teist nädalat järjest Saksamaal Oberhofis. Sel nädalal on esimesena kavas meeste 10 km sprint. Otseülekanne ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 15.20.

Stardinimekirjas on 101 meest, nende seas ka kolm eestlast: Rene Zahkna stardinumber on 21, Kalev Ermits pääseb rajale 25. mehena ning Raido Ränkel stardib numbri all 67.

Sel hooajal on sõidetud viis sprinti, neist kaks on võitnud MK-sarja üldliider Johannes Thingnes Bö. Viimati võidutses norralane sprindis eelmisel nädalal Oberhofis. Käimasoleval hooajal on sprindis võidud läinud vaid Norrasse: ühe võidu on saanud nii Tarjei Bö, Johannes Dale kui Sturla Holm Lägreid.

MK-sarja üldarvestuses on samuti norralastel nelikjuhtimine: Bö on 522 punktiga liider, järgnevad Lögreid 481, Dale 434 ja Tarjei Bö 423 punktiga. Eesti mehed pole sel hooajal veel MK-punkte teeninud.

Jälitussõitu sel nädalal Oberhofis kavas ei ole.