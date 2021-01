Käsipalli meistriliiga: uut aastat alustatakse kahe tähtsa kohtumisega

Liigatabel on hetkel veel pisut ebaühtlane, sest Tallinn ja Raasiku on pidanud vaid üheksa kohtumist. Balti liigas mitteosalevad tiimid jõuavad aga peagi mängude arvult ülejäänud nelikule lähemale. Hetkel juhib Serviti täisedu 24 punktiga. Järgnevad Viljandi 15 ja Kehra 12 silmaga, viimasel on mäng varuks. Tallinnal on kaheksa, Tapal viis ja Raasikul null punkti.

Viike mittetunnistavad Tallinn ja Kehra kohtuvad 20. korda

Kalevi spordihallis vastamisi minevad Tallinn ja Kehra on tänavu kohtunud kolm korda. Liigamängus olid 30:25 paremad pealinlased, mõlemad karikakohtumised võitis veerandfinaalis aga kindlalt Kehra. Huvitav, et ajalooliselt pole need kaks tiimi ametlikes mängudes veel ühtegi viiki teinud – 19 kohtumisest on Tallinnal kaheksa ja Kehral 11 võitu.

"Kahjuks katkestas Soome alaliit meie osalemise põhjanaabrite liigas. Positiivselt mõeldes saame nüüd rohkem treeningutele pühendada, sest sügisene graafik oli kurnav. Esimene mäng tuleb pisut kiiresti ja arvestades, et meil oli kolm meest koondises, siis äkki pidanuks paluma kohtumise edasilükkamist," mõtiskles Tallinna peatreener Risto Lepp.

"Armis Priskus, Risto Kiil ja Karl Kramm on vigastatute nimekirjas ning Andrei Vahnovitši lühiajaline leping lõppes. Otsime hetkel finantsvõimalusi, et paremsisemise kohale kas uut mängijat tuua või siis valgevenelasega jätkata," teatas päev pärast Kehra-mängu 38. sünnipäeva tähistav Lepp.

"Detsember läks väga pikale ja andsime meeskonnale pärast karikavõitu lausa poolteist nädalat puhkust. Nüüd tuleb uuesti end üles töötada, vaatame kevade suunal, aga Tallinna vastu on ka tähtis mäng. Punkte vajavad kõik, sest heitlus Serviti selja taga saab olema pingeline ja neljandaks ei taha keegi jääda," sõnas Kehra peatreener Mart Raudsepp.

Punktijahil Tapa ja Raasiku on uue aasta avamängus uuesti vastakuti

Tapal alustavad 2021. aastat meeskonnad, kes möödunud aasta omavahelise mänguga lõpetasid. Nimelt alistas Tapa 29. detsembril karikavõistluste pronksimängus Raasiku 27:21. Meistriliigas olid tapalased oktoobris võõral väljakul paremad tulemusega 31:22. See on ka Tapa viimane liigavõit, järgmisest neljast kohtumisest saadi vaid üks viik.

"Talvepausi me praktiliselt ei pidanud ja pärast karikavõistluste lõppvaatust andsin poistele vaid mõned päevad vabaks. Rõhusime treeningutel veidi enam üldfüüsilisele ettevalmistusele, sest tihti on meil hooaja lõpud ära vajunud. Samas peame olema valmis punkte noppima," vihjas Tapa juhendaja Elmu Koppelmann vajadusele esinelikusse jõuda.

"Kahjuks mõjutab koroonaviirus kõiki ja nii ka meid. Positiivseid teste pole küll tehtud, aga lähikontaktsetena on isolatsioonis Mihkel Koppelmann ja väravavaht Mikola Naum. Mõlemad on meeskonnas tähtsad lülid, ei mäletagi millal viimati ilma nendeta mängisime," teatas Koppelmann, kes 2020. aasta lõpul Tapa meeskonna ajaloolise karikapronksini viis.

"Me pole sel hooajal veel Tapale liiga lähedale saanud, mõne teise tiimiga oleme võrdsemalt mänginud. Aga teeme igapäevaselt tööd ning loodame arenguhüppele. Eks paljud peavad suurenenud koormustega esmalt kohanema, enne kui paremaks saavad. Oleme talvepausi hoolikalt treeninud," kinnitas seni punktita Raasiku/Mistra peatreener Jüri Lepp.

Järgmised mängud Eesti meistriliigas:

13.01. 19.00 Tallinn – HC Kehra/Horizon Pulp&Paper

13.01. 19.00 SK Tapa/N.R. Energy – Raasiku/Mistra

20.11. 19.00 Raasiku/Mistra – Tallinn