Otsus olümpiapubliku osas võib tulla alles märtsis

Kuigi koroonanäitajad on tõusnud üle maailma, sealhulgas ka Jaapanis ning võimud on viirusega seotud piiranguid järk-järgult karmistanud, siis mängude ettevalmistamisega pole tagasi tõmbutud.

Paljud mängudele piletid ostnud pealtvaatajad on juba andnud mõista, et ei soovi olümpiat külastada ja on esitanud taotluse raha tagasi saada. Otsust publiku lubamise või mittelubamise kohta aga veel pole.

"Ma arvan, et peame väga raske otsuse langetama kas veebruaris või märtsis," lausus Tokyo olümpiamängude korralduskomitee juht Yoshiro Mori uudisteagentuuri Kyodo korraldatud veebiloengul.

Kyodo tellis hiljuti ka küsitluse, mille järgi koguni neli kohalikku viiest leiab, et korra juba edasi lükatud olümpiamängud võiks koroonaviiruse leviku valguses uuesti edasi lükata või üldse ära jätta.

Mori sõnul on edasilükkamine aga "täiesti võimatu", suuresti ka seetõttu, et korraldustoimkond ei suuda töötajaskonda veel ühe aasta projekti juures hoida.

Tokyo olümpiamängud on planeeritud toimuma 23. juulist 8. augustini.