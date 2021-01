Inglismaa kõrgliigaklubi panustab talentide leidmisel tehisintellektile

Vähemalt 14-aastased jalgpallurid lisada platvormile endast videosid, kus nad tegelevad ettenähtud harjutustega, mispeale talendikütid saavad tekkinud andmestikku täpsemalt uurida ning võrrelda noormängijate tehnilist, atleetlikku, kognitiivset ja psühhomeetrilist võimekust.

Paremik pääseb Burnley noorteakadeemia katsetele. "See on meie jaoks esimene võimalus tutvustada klubis andmepõhiseid tehnoloogiaid ja reklaamida Burnley klubi laiemalt, andes võimalusi edasipürgivatele noormängijatele üle maailma," kommenteeris juhatuse esimees Alan Pace. "Ma loodame programmi terve 2021. aasta jooksul laiendada."

AiSCOUT võib eriti kasulikuks osutuda olukorras, kus noortesport nii Inglismaal kui ka mitmel pool mujal on koroonaviiruse leviku tõttu seiskunud ning platvormi abil saab ennast sellest hoolimata otsustajatele näidata.

Uued talendid on Burnley klubile kindlasti abiks, sest hetkel hoiab meeskond kõrgliigas 16. kohta ehk ollakse vaid kahe astme võrra kõrgemal väljakukkumistsoonist. Viimasest viiest mängust on meeskond saanud küll kolm võitu ja viimasest kuuest kohtumisest on kaotatud vaid üks.