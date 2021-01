Käsipallikoondise peatreener: saan nüüd sel nädalal õpitut edasi arendada

Üldjoontes kulges mäng Bosnias nagu ka kolmapäeval Põlvas, kuid kui kodus suutis Eesti teisel poolajal seitse kuue vastu rünnakutega edu haarata ja võita, siis seekord need nii palju vilja ei kandnud. Siiski, peatreeneri sõnul oli hea taktikat harjutada, sest selle peale saab tulevikuski loota.

"Leidsime esimeses kohtumises mängumudeli, mis neil kaitsetöö raskeks tegi, aga probleeme oli ikkagi ajastuse ja õige positsioonivalikuga," rääkis Eesti koondise peatreener Thomas Sivertsson intervjuus ERR-ile. "Kus see lisamängija on, et eelist saavutada... see nõuab ka kogemust ning meie saime seda harjutada ainult ühe nädala. Ent näen, et saan sel nädalal õpitut järgmise sammuna edasi arendada. Kui kohtume tõesti maailma tipptiimidega, siis oleks sellest meile suur eelis, kuna meil on raske 60 minutit kuus-kuue vastu mängus vastu pidada, kui kõik nende mängijad on meistrite liiga tasemel."

Nagu kodumänguski, hoolitsesid ka võõrsil väravate eest Karl Toom ja Kaspar Lees, kummaltki neli tabamust. Peatreener koosseisuga suurt ei varieerinud, Eestis mängu vedanud pallurid pani endast kõik välja ka Bosnias.

"Asi ei ole kindlasti usalduses, vaid üritada siiski nii kaua kui kestavad, mängida nende meestega, kes on rohkem juba koos mänginud, et see sünergia oleks kogu aeg võimalikult kõrgel tasemel," ütles Eesti koondise kapten Martin Johannson. "Aga nagu näha, on see järgmine mees mentaliteet väga hästi toimiv - eile ka, Markus Viitkar tuli sisse ja mängis vähemalt sama hästi kui mina, et selles mõttes midagi karta ei ole ja mingeid selliseid asju ei pea pelgama, et loodetavasti tulevad selja tagant sama kõvad mehed."

Eestil on alles lootus finaalturniirile pääseda. Väga oluliseks saab kodumäng Austriaga, peatreener loodab, et märtsis õnnestub treeninglaager korraldada.

"Kui selleks ajaks on Euroopas asjad natuke paremad, katsume leida vastase, kellega treeningmängu pidada, et saaksime nendeks olulisteks mängudeks natuke lisakogemust," jätkas Sivertsson.

Koondise kodumäng Austriaga toimub aprilli lõpus.