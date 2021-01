Naiste jalgpallikoondis mängib Sloveeniaga 23. veebruaril

Tegemist on edasilükatud kohtumisega, sest esialgu pidi mäng toimuma möödunud aasta 27. oktoobril. Toona jäi kohtumine ära Sloveenia koondise positiivsete koroonaproovide tõttu. Viimati läksid naiskonnad vastamisi 1. detsembril, kui Eesti pidi Koperis tunnistama vastaste 2:0 paremust.

Eesti kuulub valikturniiril kuuelikmelisse alagruppi, mille võitis täiseduga valitsev Euroopa meister Holland, kes kindlustas koha finaalturniiril. Teisele kohale mängis end Venemaa ning nende teekond jätkub play-off'is. Sloveenia on üheksa kohtumisega kogunud 15 punkti ja kindlustanud endale alagrupi kolmanda koha. Neile järgnevad Kosovo ja Türgi, kelle arvel on vastavalt kümme ja viis punkti. Eesti peab leppima viimase kohaga, kuid viimases mängus on võimalus suurendada punktiarvet, kui seni on kirja saadud üks viigipunkt.

Naiste Euroopa meistrivõistluste finaalturniir pidi toimuma 2021. aasta juulis ja augustis, kuid möödunud aasta aprillis teatas UEFA, et COVID-19 pandeemia tõttu peetakse turniir 2022. aasta juulis.