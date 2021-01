Kalev/Cramo ootab Ühisliiga mängule pääsemiseks koroonatestide tulemusi

"Praeguse seisuga planeerime Venemaale sõita kaheksa mängijaga," rääkis Delfi Spordile pühapäeval Kalev/Cramo mänedžer Ramo Kask. "Oskan öelda vaid nii palju, et praegu keegi ennast halvasti ei tunne. Kui saame Venemaale sõita, pingutame selle asja ära ja [18. jaanuari] mänguks Peterburi Zenitiga peaks olema kogu punt koos."

Kalev/Cramo pallurid võib esmaspäevase testimise eel jagada kolme gruppi: kolm mängijat, kes andsid positiivse proovi 2. jaanuaril; kaks mängijat, kes andsid positiivse proovi 5. jaanuaril ja kaheksa mängijat, kelle proovid on viimasel ajal negatiivsed olnud.

"Teada on, et peale karantiini annavad paljud inimesed veel mõnda aega positiivseid teste. Eesti reeglite järgi võib selline mängija platsile tulla, kui tal on tekkinud antikehad ja ta pole enam nakkav. Venemaad antikehade värk ei huvita," selgitas Kask.

Kalev/Cramo jaoks on kõige tähtsam, et juurde poleks tulnud uusi nakatunuid. "Kui peaks halvasti minema, on kaks võimalust. Rääkida (Nordi spordiklubi) noortega või kui me ei saa mängijaid kokku, saame kuni 48 tundi enne mängu algust Ühisliigale teatada, et me ei tule," ütles mänedžer.