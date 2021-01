Eesti meeste käsipallikoondis kaotas pühapäeval Bosnia ja Hertsegoviinas toimunud EM-valikmängu sealsele rahvusmeeskonnale 19:21, mis tähendab, et kahe mängu kokkuvõttes oldi Bosniast ühe väravaga üle.

Üheksaminutilise mängu järel oli seis veel 1:1, siis läksid mitmel korral kaugelt Eesti värava raame tabanud võõrustajad ette. Punkt-punktis jätkati seisuni 3:3, siis viskas Bosnia neli järjestikust väravat ja võitis poolaja 12:9.

Teise poolaja alguses jõudis Eesti koondis Andris Celminši juhtimisel ühe punkti kaugusele ning viigistas 36. minutil seisu. Teise poolaja keskel taastasid võõrustajad neljaväravalise edu, aga lõpuminutitel tuli Eesti taas mängu tagasi, Marius Aleksejev tõrjus vastaste seitsme meetri karistusviske ja Markus Viitkari tabamus paar sekundit enne lõpusireeni tõi tabloole seisu 19:21.

Eesti parimatena viskasid Kaspar Lees ja Karl Toom neli väravat, Armi Pärdi ning Celminši arvele jäi kolm tabamust. Ka võõrustajate parimad olid neli väravat visanud Marko Panic ning Josip Peric.

Teises valikgrupis on Eesti nelja mänguga kogunud kaks punkti ja langes viimaseks, Bosnial ja Austrial on kolme mänguga samuti kaks silma ja pühapäeval austerlasi 34:20 võitnud Saksamaa jätkab täiseduga.

"Olen väga rahul, kuidas tulime lõpus välja viieväravalisest kaotusseisust ja ka viimane Viitkari värav oli tähtis. Kui valikturniiri lõpus tuleb vaatama hakata omavahelisi mänge, siis on oluline, et omame siin Bosnia vastu edu. Tervikuna võib selle nädalaga rahule jääda, sest vastane oli tugev ning meil oli palju puudujaid," kommenteeris peatreener Sivertsson.

"Täna olime endiselt kaitsetöös head ja eriti meeldis mulle just poiste võitlusvaim kaitses. Rünnakul olime hädas kogu kohtumise vältel – ei toiminud 6-6 rünnak ja sel korral ei õnnestunud ka 7-6 taktikaga edu saavutada. Me ei leidnud oma rütmi ja õigeid lahendusi, aga eks vastanegi oli teinud oma analüüsi," lahkas Sivertsson tänast kohtumist.

Enne mängu:

Kolmapäeval Tallinnas peetud vastasseisus samade meeskondade vahel jäi Eesti peale 24:21 ja kerkis tabelis kolmandaks.

Saksamaal on kolmest mängust kuus, Austrial kahest mängust kaks, Eestil kolmest mängust kaks ning Bosnia ja Hertsegoviinal kahest mängust null punkti.

Finaalturniirile pääsevad grupi kaks paremat ning kaheksa grupi peale kokku neli paremat kolmanda koha omanikku.