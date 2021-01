Eestisse naasnud Epp Mäe: koroona muudab asju korralikult

Paljudel spordialadel on uue aasta võistluskalendris hulgaliselt küsimärke. Keerulises olukorras valmistub olümpiamängudeks ka maadleja Epp Mäe. Aastaid treenis ta Soomes, kuid nüüd on tagasi Eestis.

Mäe treenis aastaid koos Soome koondisega, sest tema treener Ahto Raska juhendas sealset naistekoondist eesotsas põhjanaabrite esinumbri Petra Olliga. Uuest aastast on mõlemad aga tagasi Eestis.

"Otsus oli meil juba varasemalt teada, et see niimoodi saab olema. Eelmise aasta algusepoole minu Soome treeningpartner otsustas oma karjääri lõpetada. Pärast seda hakkas see idee vaikselt juba tugevamalt mõõtu võtma, et me tuleme tagasi Eestisse ja hakkame treenima siin," ütles Mäe ETV-le.

Igapäevases treeningtöös tema jaoks palju ei muutu, ka Soomes tuli partnerite puudusel kohati maadelda treeneritega. Siin, Tallinnas on abiks noormeestest maadlejad. Üliolulised on välislaagrid, kuid need on viiruse ajal keerulised. Samuti on raske võistlusteks valmistuda, kui need ootamatult ära jäetakse, nagu juhtus detsembris MM-iga.

"See oli tegelikult päris raske, et sa ikkagi valmistud reaalselt võistlusteks, sa oled häälestunud selleks, et võistlus tuleb, ootad, et nüüd peaks tulema otsus, lükatakse jälle kahe nädala võrra edasi... et me siis otsustame. See oli üsna keeruline jah."

Jaanuari keskel loodab Mäe minna võistlustele ja laagrisse Prantsusmaale, aga veebruaris toimuma pidanud Euroopa meistrivõistlused on edasi lükatud. Suur siht on praegu seatud olümpiamängudele.

"Praegu ma lihtsalt kogu aeg loodan, et see ikkagi toimub ja et seda ära ei jäeta. Eks me peame kuidagi selle aasta alguse üle elama. Praegu ikkagi COVID päris korralikult muudab asju. Äkki kogu selle vaktsiinide tulekuga muutub asi natuke rahulikumaks ja piirid avanevad, saame rohkem võistlusi, saame rohkem laagreid."