Kalev/TLÜ juht Lipsu palkamisest: ehk oleks täiesti uus tuul kõige õigem

"Eks põhjus jäi sinna eelmise aasta lõppu, kui saime 12 kaotust järjest, kui karikavõistluseid ka arvestada," lausus Kalev/TLÜ juht Sten-Erik Jantson intervjuus Vikerraadiole.

Klubi juhid leidsid, et ehk oleks targem puhtalt lehelt alustada. "Kui tuleb uus treener, juurutab oma süsteemi ja proovib läbi selle võistkonda enesekindlust tuua. Kuigi aasta esimese mängu võitsime ja loodetavasti oli see ka paljuks abiks edaspidisel."

Eesti treenerite seast oleks võinud teha ka teistsuguseid valikuid, näiteks võiks kõne alla tulla Priit Vene palkamine.

"Eks me omavahel arutasime ja täiesti uut verd ja tuult siia maastikule tuua oleks võib-olla kõige õigem, kui hakata üles soojendama kellegi teise vana," selgitas Jantson.

"Meil on Valdosse usku, tema konkreetsus ja nõudlikkus ning suur tahe näidata, et suudab läbi lüüa ka kõrgliiga võistkonna treenerina, ajendas meil seda otsust tema kasuks tegema."

Senine peatreener Martin Müürsepp jääb samuti meeskonna juurde. "Martin küll esimese hooga ütles, et lõpetaks ära ja lahkuks, aga pärast pikemat vestlust jõudsime järeldusele... ma arvan, et meie poolt rumalamat sammu, kui viimase 30 aasta parimat korvpallurit suure korvpalli juurest ära lasta ei annaks välja mõelda. Seda me kindlasti ei taha ja ma arvan, et Martinil on omalt poolt veel väga palju anda."