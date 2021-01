VIDEO │ Premium liiga aasta värava tiitli kandideerib 12 tabamust

Valikusse kuulub kokku 12 väravat - seitse kuu ilusaimat tabamust ja viis väravat Soccerneti toimetuse valikul.

Premium liiga 2020. aasta ilusaima värava kandidaadid on:

A – Henri Järvelaid (FC Flora) vs Narva Trans

B – Denis Vnukov (TJK Legion) vs Tartu Tammeka

C – Karl Mööl (Paide Linnameeskond) vs TJK Legion

D – Sander Laht (Kuressaare) vs TJK Legion

E – Geoffrey Chinedu (Narva Trans) vs FC Flora

F - Kaspar Paur (Nõmme Kalju) vs Tallinna Kalev

G - Nikolai Mašitšev (TJK Legion) vs Tartu Tammeka

H - Pavel Dõmov (Tallinna Kalev) vs Narva Trans

I - Edgar Tur (Paide Linnameeskond) vs Kuressaare

J - Sergei Mošnikov (Paide Linnameeskond) vs Viljandi Tulevik

K - German Šlein (TJK Legion) vs FC Flora

L - Martin Miller (FC Flora) vs TJK Legion

Oma hääle saab anda kuni 13. jaanuari hilisõhtuni Soccernet.ee lehel.

Alates 2013. aastast välja antud auhinna üldvõitjad on seni olnud Kristjan Tiirik (Tartu Tammeka), Rauno Tutk (Tartu Tammeka), Raido Roman (Viljandi Tulevik), Dmitri Kruglov (Infonet), Viktor Plotnikov (Narva Trans), Tõnis Vihmoja (Pärnu Vaprus) ja Henri Järvelaid (FC Flora).