Sunineni kaardilugeja leidis töökoha Toyotas

Suninen sõidab tänavu M-Sport Fordis vaid osalise koormusega ja Lehtineni see ei rahuldanud. "Kahjuks on Sunineni võistlusprogramm nii ebakindel, et mul polnud enam võimalust kaasa lüüa," lausus minevikus ka Mikko Hirvonenile kaarti lugenud Lehtinen YLE-le.

"Samal ajal pakkus Toyota mulle püsivat töökohta ja eelistasin seda," jätkas Lehtinen, kes hakkab nüüd alluma spordidirektor Kaj Lindströmile. Toyota tiimipealikuks sai aga endine sõitja Jari-Matti Latvala.

Lehtinen on sündmuste käiguga rahul. "Kui sa ei istu ralliautos, siis see on see rallis paremuselt teine töökoht. Ma jätkan selle spordiala juures, ees ootavad huvitavad ülesanded ja väljakutsed. Mul pole põhjust kaevelda," lausus soomlane.

52-aastane Lehtinen on kaardilugejate arvestuses tulnud MM-sarjas neli korda teiseks ja kaks korda kolmandaks. Kokku on tema nimel 15 etapivõitu.