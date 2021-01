Kaheksa väravat visanud Kaspar Lees: hea kaitsetöö andis tiivad

"Kiirrünnakute puhul andis mulle täna tiivad eelkõige hea kaitsetöö," kommenteeris Lees oma head mängu ERR-ile. "Meie plaani üks osa oli kaitses hästi ära seista - kui väravavaht töötab tagasi, siis peaksime kiirrünnakuid tõenäoliselt saama. Saime jooksma ja asi toimis. See osa meie mängust toimis kohe algusest peale väga hästi."

"Loomulikult [tundsin end enesekindlalt]. Enesekindlus tekib, kui näed, et võistkond töötab kõvasti ja kõik toimib. Meil ei olnud täna sellist suurt ärakukkumist. Teisel poolajal ei kukkunud ära ja see tõstiski enesekindlust, et suutsime kogu aeg mängus püsida ja lõpus suutsime päris hästi toimetada. Kaitse töötas ja rünnakul olid meil mõtestatud lahendused," lisas Lees.

Head kaitsetööd rõhutas ka Eesti koondise peatreener Thomas Sivertsson. "Teadsime, et mängust tuleb väga füüsiline, aga olime selleks hästi valmis. Kaitse töötas suurepäraselt kogu kohtumise, rünnak oli mängu algul hea, ent siis leidsin, et treeningutel tehtud töö seitsmekesi kuue vastu mängimiseks võiks siin mängus toimida. Nii ka läks ning olen väga uhke meeskonna ja selle võidu üle," sõnas rootslane pärast mängu.

Kahe kaotuse kõrvale esimese võidu teeninud Eesti koondisel on EM-valiksarjas nüüd kirjas kaks punkti, millega tõusti Austriaga jagama teist kohta. Grupi liider Saksamaa jätkab täiseduga, olles kogunud kaheksa punkti.

Järgmise EM-valikmängu peab Eesti juba pühapäeval, mil Bosnia ja Hertsegoviinaga mängitakse võõrsil.