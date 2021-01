Pärnu Vaprus hankis Kalevist kogenud mängumehe

Premium liiga uustulnuk Pärnu Vaprus teatas oma kodulehel, et meeskonnaga on liitunud mullu kõrgliigas Tallinna Kalevit esindanud Marek Kaljumäe.

Poolkaitsja Kaljumäe mängis mullusel hooajal kaasa 35 mängus ning lõi seitse väravat. Varasemalt on ta esindanud ka Tallinna FCI Levadia, JK Narva Transi ning Soome kõrgliigas PS Kemi värve. Eesti meeste A-koondist on Kaljumäe esindanud viiel korral ning Eesti noortekoondiste erinevates vanuseklassides on tema arvele kogunenud 40 mängu ja kaks väravat.

"Otsustasin Vapruse kasuks, sest neil oli konkreetne huvi minu vastu. Lisaks on Pärnu linn mõnus koht elamiseks. Jälgisin möödunud hooajal Esiliigat sellise pilguga, et kes tõuseb uueks hooajaks Premium liigasse. Algava hooaja eesmärk on Premium liigasse püsimajäämine. Loodan, et palju fänne tuleb meid staadionile toetama," kommenteeris Kaljumäe.