Kuressaare peatreener jääb täienduste otsimisel põhimõtetele kindlaks

"Alustame kindlate plaanide järgi ja ettevalmistusprotsessis suuri muudatusi ei tee, muudame vaid nüansse. Esimene ettevalmistus käib meil karikamänguks FC Floraga," rääkis klubi kodulehele peatreener Roman Kožuhhovski.

Samal ajal käib siiski ka meeskonna komplekteerimine ja peatreeneri sõnul loodab ta koosseisu enam-vähem paika saada 10-12 päeva jooksul. On meeskonnast lahkujaid ja on tulijaid, kuid konkreetsetest nimedest ei soovinud Kožuhhovski veel rääkida.

"Mängijate valikul vaatame, kuidas nad meeskonda sobivad," rääkis peatreener, lisades, et mängija iseloom on otsustamisel oluline faktor. "Tähtis ei ole mitte ainult mänguoskus, vaid ka see, millise inimesega on tegu. Meie klubi peab seda oluliseks ja jälgib seda. Mängija peab olema valmis pühendama end Kure arengusse sada protsenti. Kui keegi tegelikult ei taha või kahtleb, siis ta meile ei sobi ja jääb meist saja kilomeetri kaugusele."

Juhendaja sõnul otsitakse mängijaid peamiselt kodumaalt nii Premium, kui esiliiga tasemelt. On mängijaid, kes ise soovivad Kuresse tulla, on mängijaid, kelle kaasamisest on klubi huvitatud.

Samas hoiab Kožuhhovski silma peal ka Saaremaal harjutaval duubelmeeskonnal ja ta on selles osas pidevas kontaktis treener Jan Važinskiga. "Ma ei oska veel täpselt öelda, kuidas see asi õnnestub meil korraldada, kuid eeskätt sooviksin kaasata duubli nooremaid mängijad," lausus ta.