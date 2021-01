Nagu novembris Austria ja Saksamaaga, ei saa nüüdki koondist aidata Mait Patrail, Dener Jaanimaa, Jürgen Rooba ja Hendrik Varul. Vigastatud on Henri Sillaste ja Alfred Timmo ning eemale jääb ka Ott Varik. Samas lisanduvad välisklubidest Karl Roosna, Robin Oberg ja Martin Grištšuk ning kaks Põlva Serviti pallurit – Otto Karl Kont ja debütant Jürgen Lepasson.

"Saime kokku selle parima, mis meil võimalik oli. Meil on mängijad, kes antud hetkel ei saanud koondisega liituda kas klubide või keerulise olukorra tõttu, aga ütleme nii, et meil on jällegi ka mõned mängijad, keda eelmine kord ei olnud. Asi on lihtne: meil on kohal parimad võimalikud mehed ja nendega mängime," rääkis Eesti koondise abitreener Martin Noodla paar päeva tagasi intervjuus ERR-ile.

Eesti alustas EM-valiksarja 2. alagrupis kahe kaotusega, jäädes võõrsil alla Austriale ja kodus Saksamaale. Bosnia ja Hertsegoviinaga on Eesti kohtunud kümme korda ning saanud viie kaotuse kõrvale kolm võitu ja kaks viiki. Viimati mängiti 2017. aasta oktoobris Tallinnas ja Eesti võttis MM-valikmängus 29:25 võidu.

Bosnia ja Hertsegoviina koondis mängis 2015. aastal MM- ja aasta tagasi EM-finaalturniiril. Mullu kaotati alagrupis kõik kolm mängu Norrale, Prantsusmaale ja Portugalile, aga meeskonna tuumik on säilinud. Tegu on väga kogenud tiimiga, kus peatreener Bilal Šumani käe all näiteks 40-aastane Nikola Prce ja kolm aastat noorem Mirsad Terzic.

Kapten valikmängu eel: Bosnia mängustiil ega koosseis pole palju muutunud

Meeskonna suurim staar on Bundesliga liidri SG Flensburg-Handewitti 30-aastane väravavaht Benjamin Buric. Meistrite liigas mängivad lisaks viimasele ka kaks Bresti HC Meškovi pallurit, Vladimir Vranješ ja Marko Panic ning astme võrra allpool ehk Euroopa liigas veel viis meest. Kokku on koondises mängijaid 11 riigi klubidest ja vaid kolm pallib koduliigas.

"Bosnia on säilitanud peaaegu kogu EM-il mänginud koosseisu ning tegemist on tugeva ja kogenud meeskonnaga. Paberil näivad nad tugevamad kui Austria, aga mängivad teistmoodi. Bosnialastele meeldib mängutempo alla viia ja enamus väravatest sünnib heade viskajate läbi üheksalt meetrilt," analüüsis vastaseid Eesti peatreener Thomas Sivertsson.

Eesti koondis EM-valikmängudeks Bosnia ja Hertsegoviinaga: Martin Johannson (Bukaresti Steaua), Kristo Voika (Helsingi IFK), Karl Toom, Armi Pärt (mõl HK Varberg), Martin Grištšuk (Praha HC Dukla), Robin Oberg (AIK Stockholm), Karl Roosna (1. VfL Potsdam), Andris Celminš, Henri Hiiend, Mathias Rebane, Otto Karl Kont, Jürgen Lepasson (kõik Põlva Serviti), Markus Viitkar, Armis Priskus, Kaspar Lees (kõik HC Tallas), Rasmus Ots (Viljandi HC). Peatreener Thomas Sivertsson, treenerid Martin Noodla ja Janne Ekman, füsioterapeut Margus Parts.