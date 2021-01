Kapten valikmängu eel: Bosnia mängustiil ega koosseis pole palju muutunud

Eesti meeste käsipallikoondis kohtub kolmapäeva õhtul Põlvas Euroopa meistrivõistluste valikmängus Bosnia ja Hertsegoviinaga. Finaalturniirile pääsemine on reaalne vaid juhul, kui vastast võidetakse.

Bosnia ja Hertsegoviinaga peetava EM-valikmängu eel ütleb koondise peatreener Thomas Sivertsson, et kaugeltki mitte ideaalsest koosseisust hoolimata jääb Eesti koondise mänguplaan põhiolemuses samaks. Loomulikult soovitakse ära kasutada praegusse kooslusse kuuluvate pallurite individuaalseid tugevusi. Vastu tuleb kogenud ja finaalturniiridel karastunud võistkond, mille koosseis novembrikuiste valikmängudega võrreldes täienenud.

"Bosnia on kahtlemata mängu favoriit," tõdes peatreener. "Kui mängid finaalturniiridel, siis saad palju kogemusi, mängid suuri mänge, koondis on pikka aega koos."

Vastaste nimekaim mängija on Bundesligas leiba teeniv Benjamin Buric. Just Buric kaitseb Bosnia koondise väravat, kuid 2017. aasta oktoobris ei suutnud temagi Eesti koondise viskajaid piisavalt ohjeldada. Eesti koondis võitis toona Tallinnas 29:25. Tõsi küll, siis mängis Eesti täisrivistuses.

"Kindlasti oleme paremini valmistunud mängima nendega kui näiteks Saksamaa vastu, sest nii kaugel minevikus see viimane mäng nendega ei olnud ja oluliselt nende koosseis ja mängustiil muutunud ei ole," rääkis ERR-ile koondise kapten Martin Johannson.

Võrreldes eelmiste kohtumistega on Eesti koondise koosseis erinev just vasakukäeliste mängijate osas. Koondises ääremängija kohta täitvat Karl Roosnat on peatreener valmis kasutama ka mängujuhina.

"Klubis mängingi praegu ainult tagamängija kohta, koondise juures ongi vaja uude rolli sisse elada. Mõlemad positsioonid on mulle aga tuttavad, ei tohiks probleemi tekkida," tõdes Roosna.

Kolmapäevase EM-valikmängu otseülekanne algab telekanalis ETV2 kell 19.20.