Karantiinist põgenenud tipptennisist: tegin isana ja abikaasana õige otsuse

Maailma edetabelis 56. kohal olev 33-aastane Querrey pidanuks oktoobris osalema Peterburi ATP 500 taseme turniiril, ent andis positiivse koroonaproovi. Samamoodi osutusid positiivseteks ka tema abikaasa Abby ja nende poja Fordi testid, mistõttu pidanuks kogu perekond viibima kaks nädalat Peterburi hotellis karantiinis.

2017. aasta Wimbeldoni poolfinalist üüris seejärel aga eralennuki, lahkudes Peterburi turniiri korraldajaid ja hotelli valvelauda teavitamata riigist.

Aasta viimastel päevadel määras ATP ameeriklasele 20 000 dollari suuruse tingimisi rahalise karistuse ehk kui Querrey ei riku järgmise kuue kuu jooksul COVID-19 terviseohutuse protokolli, läheb rahatrahv tühistamisele.

Querrey rääkis teisipäeval Sports Illustratedis ilmunud intervjuus, et oli positiivsete testide järel nõus koos naise ja lapsega hotellituppa karantiini jääma, sest seal tunti end turvaliselt. "Kaks päeva hiljem helistas aga mulle üks ATP ametnik, kes ütles, et me ei või enam hotellis viibida; et meie tuppa tulevad arstid, kes teevad kindlaks, kas meil on sümptomid või mitte ja kui me oleme sümptomaatilised, viiakse meid kõiki vähemalt kaheks nädalaks haiglasse," jätkas Querrey.

"Mul oli kõne kõlari peal ja selle peale sattus mu abikaasa paanikasse. Tundsime end hotellis turvaliselt, aga nüüd tulevad kaks suvalist arsti - kes need arstid on? Ma ei tea, kellega nad on, mis haiglast nad on, mis toimub. Mulle ei jagatud mingeid vastuseid. Meie poeg oli siis seitsmekuune ja tal oli niigi väike palavik. Kas nad viivad meie poja mõnda teise haiglasse? Keegi ei vastanud nendele küsimustele, keegi ei kinnitanud, et jääme perena kokku," meenutas ameeriklane.

Et telefonikõne toimus pühapäeva hilisõhtul, soovis ameeriklane, et arstid väisaksid nende tuba järgmisel päeval. Vahepealse aja jooksul võttis ta aga koos abikaasaga vastu otsuse tellida tšarterlennuk ja riigist lahkuda.

"Lahkusime hotellist varahommikul, et meid ei nähtaks," selgitas Querrey. "Läksime Peterburis eralennukite terminali ja lendasime Londonisse. Kogu reisi jooksul kandsime koos abikaasaga meditsiinilisi maske, me ei võtnud neid eest isegi söömiseks ega joomiseks. Pärast maandumist läksime koheselt Airbnb-sse ja olime seal kaks nädalat karantiinis. Tundsin isana ja abikaasana, et see on õige otsus. Ma ei tahtnud, et mu pere peaks seal [Peterburis] vähemalt kaheks nädalaks haiglasse jääma."