Käsipallikoondise abitreener: meil on seekord ühtlasem võistkond

Eesti meeste käsipallikoondis on teist päeva järjest koos Põlvas, et valmistuda kolmapäevaseks Euroopa meistrivõistluste valikmänguks Bosnia ja Hertsegoviina vastu. Pandeemia ja vigastuste tõttu pole rahvusmeeskond väljas oma parimas koosseisus.

Valikmängudest jäävad eemale Mait Patrail, Dener Jaanimaa, Jürgen Rooba, Ott Varik, Hendrik Varul, Henri Sillaste ja Alfred Timmo.

"Saime kokku selle parima, mis meil võimalik oli. Meil on mängijad, kes antud hetkel ei saanud koondisega liituda kas klubide või keerulise olukorra tõttu, aga ütleme nii, et meil on jällegi ka mõned mängijad, keda eelmine kord ei olnud. Asi on lihtne: meil on kohal parimad võimalikud mehed ja nendega mängime," rääkis Eesti koondise abitreener Martin Noodla intervjuus ERR-ile.

Kas otsus koondisega mitte liituda oli mängijates kinni? "Mõne mehe puhul natuke oli, aga see ei ole selles mõttes nii dramaatiline. Peame nägema suuremat pilti," jätkas Noodla. "Praeguses maailmas on kõik finantsilised võimalused, reisimise võimalused, lepingute pikkused jne hägused. Tuleb mõnest mehest aru saada ja kõigi jaoks sobiv kompromiss leida."

Milline on kõige kriitilisem positsioon? "Kui võtame aluseks eelmised Austria ja Saksamaa mängud, siis on meil kõik positsioonid tegelikult paremini täidetud. Meil on iga positsiooni peal kaks-kolm mängijat, mis on päris okei. Meil on ühtlane võistkond ja loodan näha võistkonnatulemust," ütles Noodla.

Kui rahul on Eesti käsipalliliit, et mängud tuleb just praegu mängida? "See ei ole väga draama. See on ju kõigil sama. Vabariigi valitsus peab iga päev asju otsustama ja me peame kiiresti reageerima. See ei ole suurem jama. Mehed on kohal, tahtmist täis ja lähme tegutsema."

Käsipalli EM-valikmängudele Bosnia ja Hertsegoviinaga saab kaasa elada 6. ja 10. jaanuaril ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.