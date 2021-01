Täiendusi saanud Kalev/TLÜ ja Tartu lähevad neljandat korda vastamisi

Eesti-Läti korvpalliliigas toimub uue aasta esimesel nädalal seitse mängu. Kolm neist on Läti klubide vahelised heitlused, ülejäänutes astuvad üles Eesti klubid, milles kahel korral võistlustules Tallinna Kalev/TLÜ ja Tartu Ülikool Maks & Moorits. Keeruline seis on seoses koroonaviirusega BC Kalev/Cramol.

6. jaanuaril pidanuks BC Kalev/Cramo võõrustama Avis Utilitas Raplat, aga kuna pühapäeval selgus, et kolm mängijat nakatusid koroonaviirusesse, siis kohtumist ei toimu. Kogu meeskond peab kümneks päevaks jääma karantiini, mis tähendab ühtlasi, et VTB Ühisliiga matš Permi Parma vastu jäi esmaspäeval, 4. jaanuaril samuti ära. Lisaks jääb karantiinis viibimise perioodi sisse 9. jaanuariks planeeritud võõrsilmäng Stelmeti Zielona Goraga. Seega tuleb kõigi mainitud mängude puhul Kalev/Cramol leida uus mänguaeg.

Kümnepäevane isolatsiooniperiood saab kalevlastel läbi 11. jaanuaril, pärast mida tuleks kohe hakata valmistuma võõrsilmänguks Saraatovi Avtodoriga, kuid hetkel on ka selle kohtumise toimumine lahtine. Palju oleneb veel sellest, milliseid tulemusi annavad vahepealsed koroonatestid.

Tallinna Kalev/TLÜ - Tartu Ülikool Maks & Moorits, 6. jaanuar kell 17

Kalev/TLÜ on suutnud 15 mänguga kaks võitu koguda. Viimati võeti koduplatsil vastu Rakvere Tarvas ning tunnistada tuli vastase 72:60 paremust. Avaveerand ebaõnnestus täielikult ning jäädi 15 punktiga kaotusseisu, kuid poolajaks oli vahe vähenenud kolmele punktile. Rakvere hoidis kolmandal veerandajal edumaad ning kuigi Kalev/TLÜ-l õnnestus neljandal veerandajal veel 52:56 peale tulla, võtsid külalised oodatult võidu. Brandis Raley-Ross tõi 21 punkti, hankis kümme lauapalli ja andis kuus korvisöötu. Ron Pehka lisas 12 silma.

Brandis Raley-Ross on Kalev/TLÜ parimana visanud keskmiselt 20,6 punkti ja andnud 4,9 korvisöötu. Seni ühe mängu meeskonna eest pidanud Samuel Timmins on võtnud kümme lauapalli ja teinud kaks vaheltlõiget. Jeremy McLaughlin on teinud 1,1 viskeblokeeringut mängu kohta.

Esimese mängu Rakvere vastu pidasid ära ka uued täiendused Edi Sinadinovic ja eelmainitud Samuel Timmins. Esimene kogus kuus punkti, neli lauapalli ja andis ühe korvisöödu, Timmins viskas kuus punkti. Ääremängija Parker van Dyke veel ei debüteerinud.

Tartu on 13 mänguga viis võitu saanud. Eelmises mängus kohtuti Rakvere Tarva meeskonnaga ja leppida tuli 78:85 kaotusega. Avaveerand kuulus Tartule ning ka poolajale mindi napis eduseisus olles. Kolmandal veerandajal viskas Rakvere aga 25 punkti vastaste 18 vastu ning kuigi 6.47 enne lõpuvilet oli seis veel 65:65 viigis, sammus Rakvere 7:2 spurdi toel järk-järgult eest ära ning võttis olulise võidu. Hendrik Eelmäe tõi Tartu poolelt 20 punkti ja võttis kuus lauapalli. Tomas Balciunas kogus 19 punkti ja hankis samuti kuus lauapalli.

Hendrik Eelmäe on visanud Tartu parimana keskmiselt 13,0 punkti ja andnud 2,8 korvisöötu. Tomas Balciunas on võtnud 7,3 lauapalli, Oliver Suurorg teinud 1,3 vaheltlõiget ja Sverre Aav 0,2 viskeblokeeringut.

Vahepealse aja jooksul on Tartu ridadesse lisandunud kaks uut mängumeest. Esimene neist on seni Kalev/TLÜ-d esindanud ameeriklasest korvialune jõud Emmanuel Wembi, kes lõi klubiga käed pooleteiseks aastaks. Kalev/TLÜ-s olid tema näitajad keskmiselt 21 minutit, 9,2 punkti, 6,7 lauapalli, 1,5 viskeblokeeringut ja üks vaheltlõige. Teine liituja on 201 cm pikkune Jordan Capps, kes sai mullu Soome kõrgliigas 33 mänguga kirja keskmiselt 21,3 punkti ja 6,1 lauapalli.

Kõik senised kolm omavahelist mängu on võitnud Tartu vastavalt 100:73, 75:67 ja 79:73.

Rakvere Tarvas - Tallinna Kalev/TLÜ, 8. jaanuar kell 19

Rakvere on 13 mängust kuus võitu teeninud ning Kalev/TLÜ 15 mänguga kaks võitu kirja saanud. Lõppenud aasta eelviimasel päeval olid meeskonnad viimati omavahel vastamisi ning Rakvere võttis võõrsil 82:70 võidu. Külalised tegid suurepärase alguse ning võitsid avaveerandi 23:8, aga poolajaks oli vahe vaid kolm punkti. Kolmanda veerandaja jooksul Rakvere eduseis püsis ning viimaselgi neljandikul ei lastud Kalev/TLÜ-d juhtima ja kohustuslik võit võeti ära. Egert Haller viskas Rakvere kasuks 16 punkti ja võttis neli lauapalli, Riley Hayes tegi kaksikduubli 14 punkti ja 19 lauapalliga. Brandis Raley-Ross tõi Kalev/TLÜ poolelt 21 punkti, hankis kümme lauapalli ja andis kuus korvisöötu. Ron Pehka lisas 12 silma.

Kristaps Gluditis on Rakvere parimana visanud keskmiselt 15,3 punkti. Riley Hayes on võtnud 7,9 lauapalli, Devin Harris andnud 5,5 korvisöötu ja teinud 1,9 vaheltlõiget ning Renato Lindmets teinud 0,4 viskeblokeeringut.

TalTech - Tartu Ülikool Maks & Moorits, 9. jaanuaril kell 17

TalTech on võitnud 14 mängust kuus. Viimati võõrustati Avis Utilitas Raplat, kelle üle saadi 77:74 võit. Poolajaks oldi veel kaotusseisus ja ka neljas veerandaeg algas Rapla kolmepunktilise edumaaga. 6.57 enne lõpuvilet aitas Indrek Kajupank TalTechi juhtima ning kuigi mitmel korral pääses Rapla punkti ja ühe viske kaugusele, suudeti raske võit ära võtta. Tanel Sokk kerkis meeskonna parimaks 21 punkti, nelja lauapalli ja nelja korvisööduga, Eric Schmalz kogus 16 punkti.

Kristjan Kangur on TalTechi parimana visanud keskmiselt 10,1 punkti, võtnud 5,7 lauapalli ja andnud 2,8 korvisöötu. Indrek Kajupank on teinud ühe vaheltlõike ja Karl Andres Matute Perner 0,3 viskeblokeeringut.

Hooaja esimese omavahelise mängu võitis Tartu 79:67. Teises oli TalTech parem 71:64.

Pärnu Sadam - Avis Utilitas Rapla, 10. jaanuaril kell 17

Pärnu on 14 mänguga 11 võitu kogunud. Viimati oldi vastamisi BC Kalev/Cramoga ning vastu tuli võtta 82:93 kaotus. Kui avaveerandi kalevlased võitsid, siis järgmise kümne minutiga viskasid pärnakad koguni 34 punkti ning viimase neljandiku alguses oli vahe minimaalne. Edasi tegid külalised aga 9:0 spurdi ja Pärnu enam ohtlikuks ei muutunud. Robert Valge, Edon Maxhuni ja Linards Jaunzems tõid kõik võrdselt 15 punkti, kellest viimased kaks võtsid veel vastavalt viis ja neli lauapalli.

Edon Maxhuni on Pärnu parimana visanud keskmiselt 17,9 punkti ja andnud 4,9 korvisöötu. Linards Jaunzems on võtnud 8,5 lauapalli, Märt Rosenthal teinud 1,6 vaheltlõiget ja Lauris Blaus teinud ühe viskeblokeeringu.

Rapla on 14 mängust kaheksa võitnud. Eelmises kohtumises heideldi TalTechiga ning leppida tuli valusa 74:77 kaotusega. Poolajaks Rapla juhtis ja vaatamata kolmanda veerandaja allajäämisele oli ka viimaseks neljandikuks kolmepunktiline eduseisu olemas. 6.57 enne lõpuvilet viis Indrek Kajupank TalTechi üle pika aja ette ning kuigi Rapla jõudis mitmel korral vaid ühe viske kaugusele, suutis TalTech raske võidu ära vormistada. Mario Ihring oli meeskonna resultatiivseim 30 punkti, kuue lauapalli ja seitsme korvisööduga, Saimon Sutt lisas 15 silma.



Mario Ihring on Rapla parimana visanud keskmiselt 18,1 punkti ja andnud kuus korvisöötu. Roberts Freimanis on võtnud 8,2 lauapalli, Saimon Sutt teinud 1,7 vaheltlõiget ja Al-Wajid Aminu 1,7 viskeblokeeringut.

Hooaja senised kaks omavahelist mängu on võitnud Pärnu vastavalt 86:79 ja 83:69.

Läti klubidest on 6. jaanuaril Läti Ülikool võõrustamas Riia VEF-i meeskonda. 9. jaanuaril on vastamisi BK Ogre ja Valmiera Glass VIA ning päev hiljem BK Liepaja ja BK Ventspils.