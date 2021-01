BC Kalev/Cramo mänedžer: teistel mängijatel pole sümptomeid tekkinud

Viimase mängu pidas BC Kalev/Cramo 28. detsembril, kui jäi VTB Ühisliiga kohtumises võõrsil alla Nižni Novgorodile. Venemaalt koju jõudes algas uus aasta Eesti meistermeeskonnale aga ebameeldivate uudistega, sest kolm mängijat andsid uue kohtumise eel positiivse koroonatesti. Seetõttu jäi esmaspäevane mäng Tallinnas Permi Parmaga ära. Lähipäevil selgub, kas Kalev saab kirja kaotuse või õnnestub Permiga mängida hiljem.

"Tegime teisel testid ja kolmanda hommikul saime teada, et kolm mängijat on positiivse vastuse andnud," rääkis Kalev/Cramo mänedžer Ramo Kask intervjuus ERR-ile. "Eesti reeglite järgi ei tohi me seetõttu mängu pidada. Isegi need, kes negatiivse proovi andsid, sest nad on lähikontaktsed."

"VTB Ühisliiga reeglite järgi see toimuks," jätkas Kask. "Seetõttu tuleb leida uus aeg Parma mänguks, mis on praegu veel ebaselge. Lootust on teha Parmas kaks mängu järjest, kui on võõrsil mäng," lisas Kask.

Kogu Kalev/Cramo meeskond suunati kümneks päevaks karantiini ja lisaks Parmaga mängule tuli tühistada ka laupäevane võõrsil mäng Poola klubiga Zielona Goraga.

"Otsime ka sellele uue kuupäeva ja samuti ka Rapla mängule, mis meil Eesti-Läti liigas pidi toimuma. Praegu on paigas 14. jaanuar Avtodoriga mäng. Seda me veel liigutanud ei ole. Vaatame, mis järgmised testid teevad. Üldjoonetes peaks selleks ajaks isolatsioonist väljas olema ja see võiks toimuda," tõdes Kask.

Negatiivse testi andnud Kalev/Cramo mängijad hoiavad kätt soojas ja käivad ühe kaupa treeningutel. "Ükshaaval ühe korvi all saab treeninguid läbi viia ja päris kodus isolatsioonis ei pea istuma. Homme ootab juba uuesti kordustest nendele, kes andsid negatiivse testi vastuse. Siiamaani ei ole veel keegi mängijatest lisaks märku andnud, et oleks mingeid sümptomeid tekkinud," ütles Kask.

Kalev/Cramo on VTB Ühisliigas ühe võidu ja kuue kaotusega 11. kohal.