Rumeenia tenniseliidu juht: Serena Williams peaks karjääri lõpetama

"Sellises vanuses ja kaalus nagu ta on, ei liigu ta enam nii hästi kui 15 aastat tagasi," ütles ka Madridi tenniseturniiri direktorina tegutsev 81-aastane Tiriac Rumeenia telekanalile TVR antud intervjuus. "Serena oli suurepärane mängija. Aga kui tal vähegi väärikust oleks, lõpetaks ta karjääri ära."

See pole esimene kord, kui Williams on Tiriaci hambusse sattunud – ka 2018. aastal rääkis Tiriac, et Williams on tema hinnangul ülekaaluline. "Igal inimesel on õigus enda arvamusele," vastas Williams toona. "Aga uskuge mind, ma räägin temaga. See on rumal ja seksistlik märkus, aga võib-olla ongi ta rumal inimene."

Sel korral pole Williams Tiriaci kommentaaridele vastanud, küll aga tegi seda tema abikaasa Alexis Ohanian Sr., kes vastas Twitteris ajakirjanikule, kes jagas artiklit Tiriaci väljaöelduga, kirjutades: "Võib julgelt öelda, et kedagi absoluutselt ei huvita, mida arvab Ion Tiriac."