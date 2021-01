Van der Poel oli teist päeva järjest võidukas

"Rada oli päris keeruline, üsna tehniline, vahendab Spordipartner van der Poeli sõnu.

"See on esimene kord, kui sõidan kolm krossi järjest. Olen uudishimulik ja vaatame, kuidas see läheb," lausus hollandlane, kes osales reedel X²O Badkamers Trofee etapil Baalis ja stardib pühapäeval MK-etapil Hulstis.

Naistest näitas head minekut 19-aastane ungarlanna Kata Blanka Vas, kes oli parim ka mõne päeva eest toimunud Ethias Crossi etapil.