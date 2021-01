Rangers alistas Ibroxi tragöödia aastapäeval Celticu ja astus tiitli lävele

Šotimaa jalgpalli kõrgliigas alistas Glasgow Rangers laupäeval põlise linnarivaali Celticu ning on lähedal esimesele meistritiitlile pärast 2011. aastat.

Enne matši algust asetasid Rangersi ikoon John Greig ja Celticu esimees Ian Bankier staadioni väliseina ette pärja, mälestamaks 50 aastat tagasi juhtunud Ibroxi tragöödias hukkunuid. 2. jaanuaril 1971 tallati nn Old Firmi derbimängu viimastel minutitel surnuks 66 Rangersi kodustaadionilt lahkuda üritanud inimest. Ligi pooled neist olid teismelised või veel nooremad.

Laupäevase derbikohtumise ainus värav sündis 70. minutil, kui Callum McGregor suunas James Tavernieri nurgalöögi peaga oma võrku.

Celtic on Šotimaa jalgpallimeistriks kroonitud viimasel üheksal aastal, kuid endise Inglismaa koondise kapteni Steven Gerrardi juhendatav Rangers on tänavu seeriale punkti panemas. Hiilgavas hoos Glasgow sinine meeskond on 22 kohtumisest võitnud 20 ja viigistanud kaks, laupäevane võit suurendas nende edumaa kolm kohtumist vähem pidanud Celticu ees juba 19-punktiliseks.