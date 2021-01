Eesti Terviserajad kutsub uueks aastaks liikumislubadusi andma

Sihtasutuse juht Alo Lõoke märgib, et paljud annavad endale pühade järel lubaduse, et hoolitsevad uuel aastal oma tervise eest paremini - söövad tervislikumalt ja liiguvad regulaarselt. "Et sisetreeningu võimalused on hetkel piiratud, on mõistlik liikuda ja treenida just õues mõnel kodulähedasel terviserajal - kas kõndides, joostes või miks mitte hoopis suusatades või uisutades," selgitab ta.

Lõoke lisab, et uusaastalubadused kipuvad täituma, kui neile ise kaasa aidata. "Teadupärast on kõige keerulisem just see esimene samm, diivanilt üles ja uksest välja saamine. Lisamotivatsiooniks võiks lubaduse anda koos pereliikmete või sõpradega, sest koos liikuda võib olla lõbusam ja teistele "ei"-öelda võib olla raskem kui endale," julgustab ta.

Eesti Terviseradade uusaasta aktsioon "Olen terviserajal!" toimub 1.-3. jaanuarini. Aktsioonis osalemiseks tuleb minna ühele terviseradadest ja anda iseendale uusaastalubadus - olgu see liikumise sageduse, viisi või distantsi pikkuse kohta. Kõigil uusaastalubaduse andjate vahel, kes jagavad enda liikumisest terviserajal sotsiaalmeedia postitusi haaksõnadega #terviserajad ja #uusaastalubadus loositakse välja #terviserajad auhindu.