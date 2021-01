Norra tippsuusahüppaja sattus ootamatult haiglasse

22-aastane sportlane oli turnee avaetapil Oberstdorfis kolmas, aga tundis Garmisch-Partenkirchenisse jõudes tugevat hambavalu ja koondise pealik Alexandr Stöckl sõidutas hoolealuse Innsbrucki haiglasse.

Mulluse MK-sarja hooaja üldarvestuse teisele tehti kohe 31. detsembri õhtul tarkusehamba operatsioon ja norralane peab veel mitmeks päevaks palatisse jääma.

Kindlasti ei saa ta osaleda ka turnee kolmandal etapil Innsbruckis, teoreetiliselt on võimalik naasta Bischofshofeni võistluseks. "Aga see šanss on madal," ütles Stöckl Eurospordile.

Garmisch-Partenkircheni võistlusest eemalejäämine on norralase jaoks kindlasti kahetsusväärne, sest eelmisel hooajal püstitas ta samas kohas mäerekordi 143,5 meetrit.